POL-ME: Fahrradfahrerin gestürzt und schwer verletzt - Langenfeld - 1809030

Fahrradfahrerin gestürzt und schwer verletzt Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Donnertag, dem 06.09.2018, kam es gegen 11:08 Uhr auf der Meisentalstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Eine 54jährige Langenfelderin befuhr mit ihrem eBike die Meisentalstraße in Richtung Haus-Gravener-Straße. In Höhe der Hausnummer 2 stürzte sie aus ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung auf der regennassen Fahrbahn im Bereich eines Gullydeckels. Durch den Sturz verletzte sich die Langenfelderin so schwer, dass sie mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell