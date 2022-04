Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Grube

Stromaggregat von Baustelle geklaut - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 07.04.2022, auf Freitag, 08.04.2022, kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 07:45 Uhr zum Diebstahl eines Stromaggregats auf einer Baustelle im Fährkamp in Grube. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Derzeit wird im Fährkamp an einem Brunnenschacht für die Trinkwasserversorgung gearbeitet. Die Baustelle ist mit einem zwei Meter hohen Bauzaun umgeben. Gegen 19:00 Uhr des Donnerstagabend wurde ein dort in Betrieb befindliches Stromaggregat durch Mitarbeiter der Baufirma mit Kraftstoff befüllt. Als man am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr den Generator erneut befüllen wollte, stellte man das Fehlen des Gerätes fest.

Dieses war mit einem Fahrradschloss an einem der Bauzäune gesichert. Die Zäune selbst waren ebenfalls mit Ketten und Schlössern gesichert. Unbekannte Täter durchtrennten Streben des Zaunes und gelangten so an das Aggregat. Hierbei handelt es sich um einen 80 Kg schweren Duplex-Generator des Herstellers Endress mit der Typenbezeichnung ESE 406 HG-GT Duplex. Verbaut ist ein Hondamotor GX270. Die Leistung des Gerätes beträgt zwei Mal 4,4 Watt bei einem Hubraum von 270 ccm. Der Rahmen ist in rot lackiert.

Wer Angaben zum Tathergang, den Tätern oder dem Verbleib des Gerätes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Grube unter der Rufnummer 04364 - 766 9920 zu melden. Vielleicht hat auch jemand den oder die Täter beim Abtransport des schweren Gerätes beobachtet oder es wird jemandem zum Kauf angeboten. Dann bitte unbedingt auch die Polizei informieren.

