Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Lensahn

Ehrliche Finderin gibt Bargeld bei der Polizei ab

Lübeck (ots)

Am gestrigen Donnerstag (26.08.2021) wurde in Lensahn, in der Dr.-Julius-Stinde-Straße, durch eine ehrliche Finderin Bargeld aufgefunden und bei der Polizeistation Lensahn abgegeben.

Bislang hat sich der/die Eigentümer/in noch nicht bei der Polizei gemeldet. Er oder sie kann sich das Geld bei der Polizeistation Lensahn unter Angabe der genauen Summe, Stückelung und vermutlicher Auffindesituation abholen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell