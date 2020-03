Polizeidirektion Lübeck

Pkw stößt mit Triebwagen der Deutschen Bahn zusammen

Lübeck (ots)

Am heutigen Dienstag (03.03.) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Daimler Benz Kombi und einem Triebwagen der DB Regio kurz hinter dem Bahnhof Oldenburg in Richtung Lübeck. Der Pkw passierte einen unbeschrankten Bahnübergang, welcher mit einer Lichtzeichenanlage ausgestattet ist. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrgäste und der Lokführer sind nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Bahnstrecke ist zurzeit gesperrt.

Rettungsdienst, Landespolizei, Bundespolizei und ein Notfallmanager der DB sind vor Ort. Der Zug wird voraussichtlich nach Freigabe langsam zurück nach Oldenburg fahren. Dann können die Gäste aussteigen und mit einem Schienenersatzverkehr/Bus ihre Fahrt nach Lübeck fortsetzen.

