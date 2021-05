Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrerwechsel während Fahrt - Mann hatte keinen Führerschein

Ratzeburg (ots)

12. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.05.2021 - Elmenhorst / BAB 24

Gestern, gegen 14:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg einen Mercedes Sprinter. Der Transporter fuhr auf der BAB 24, zwischen den Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande und Talkau, in Fahrtrichtung Berlin, als der Streifenwagen ihn passierte. Am Steuer des Autos befand sich ein Mann, mittleren Alters in heller Oberbekleidung.

Das Fahrzeug sowie dessen Insassen sollten anschließend einer allgemeinen Kontrolle unterzogen werden, so dass Haltesignale ca. 1000 Meter vor der Abfahrt Talkau gegeben wurden. Daraufhin stellten die Polizisten starke Lenkbewegungen und Geschwindigkeitsreduzierungen bei dem Mercedes Transporter fest. Beim Anhalten saß nun ein junger Mann mit dunkler Oberbekleidung hinter dem Lenkrad. Offensichtlich tauschten beide während der Fahrt die Plätze.

Hintergrund des Tauschmanövers dürfte sein, dass der 43-jährige Mann (helle Oberbekleidung) nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wird sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Auch gegen den 19-jährige Mann, welcher nun am Steuer saß, werden Ermittlungen wegen des Verdachts der Strafvereitelung geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell