POL-RZ: Zwei Einbrüche in Gaststätten

Ratzeburg (ots)

21. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.-20.10.2020 - Geesthacht/Büchen

In Geesthacht in der Berliner Straße und in Büchen in der Parkstraße kam es in den Nächten vom 18.10. auf den 20.10.2020 zu Einbruchsstraftaten in zwei Gaststätten.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu den Objekten durch Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss. Es wurde jeweils Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt.

Hinweise auf einen Tatzusammenhang liegen derzeit nicht vor.

Wer hat in der Berliner Straße in Geesthacht oder in Büchen in der Parkstraße verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachten können? Bitte wenden Sie sich mit ihren Hinweisen in beiden Fällen an die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/80003-0

