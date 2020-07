Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mann bei Verkehrsunfall in Breitenfelde schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

17. Juli 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 17.07.2020 - Breitenfelde

Am 17. Juli 2020 kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Breitenfelde, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 20 Jahre alter Mann aus Mölln fuhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Straße Kuckucksredder in Richtung Möllner Straße. Beim Abbiegen nach rechts in Richtung Alt Mölln, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein 37 Jahre alter Mann aus Ratzeburg, der mit seinem Ford C-Max entgegengesetzt aus der Möllner Straße nach links in den Kuckucksredder einbog, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Die Fahrzeuge trafen sich frontal/überlappend.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Ford schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ersten Einschätzung des Rettungsdienstes bestand keine Lebensgefahr. Die beiden drei und sechs Jahre alten Kinder des Mannes, die auf der Rückbank saßen, blieben unverletzt.

Der Fahrer des Mercedes und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25000EUR geschätzt.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Möllner Straße bis 15:15 Uhr voll gesperrt.

