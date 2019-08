Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach mehreren versuchten Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Bad Oldesloe

Am 13.08.2019, gegen 08:30 Uhr, kam es in Bad Oldesloe, Mommsenstraße und Bergstraße, zu mindestens drei Einbruchsversuchen in dessen Folge ein Tatverdächtiger festgenommen wurde.

Gegen 08:30 Uhr erhielt die Polizei von einem Zeugen den Hinweis, dass gerade versucht werde in ein Mehrfamilienhaus in der Mommsenstraße einzubrechen.

Die Polizei war schnell vor Ort und traf dort auf den Zeugen. Dieser hatte den Tatverdächtigen fotografiert, so dass eine sofort eingeleitete Fahndung zum Antreffen des Mannes in Tatortnähe führte.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Hamburg.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Tatverdächtige nach der polizeilichen Vernehmung, in der er keine Angaben machte, aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

