Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstahl aus Auto + Mazda touchiert + VW touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach- Hartenrod: Diebstahl aus Auto

Ein Firmenausweis, Handschuhe, Mütze, zwei Sonnenbrillen und einen automatischen Lufterfrischer entwendeten Diebe am Mittwoch, 18. Dezember, aus einem weißen Seat. Der offenbar verschlossene Leon stand zwischen Mitternacht und 16.30 Uhr in der Hauptstraße. Diebe gelangten auf unbekannte Weise in den PKW, ohne dabei einen Schaden zu hinterlassen. Das Diebesgut hat einen Wert von über 180 Euro. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Mazda touchiert

Im Parkhaus Erlenring-Center touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort stehenden schwarzen Mazda 3. Anstatt sich um den geschätzt 400 Euro hohen Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Montag, 16. Dezember, zwischen 23. 35 Uhr und 23.55 Uhr unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW touchiert

Einen weißen VW Caddy touchierte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 11. Dezember, in der Schwanallee. Dadurch entstand zwischen 18 und 21 Uhr ein geschätzt 2.000 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell