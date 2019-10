Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brandschäden und Graffiti

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain

Am Montagmorgen (07. Oktober) stellte der Hausmeister der Grundschule in der Pestalozzistraße Schäden fest, die am Sonntagmorgen (06. Oktober) noch nicht da waren. Unbekannte hatten Brandschäden an der Eingangstür verursacht und direkt daneben auf einer Fläche von ca. 50 x 50 Zentimetern mit schwarzem Stift ein Hakenkreuz und zwei Zahlen auf die Hauswand gemalt bzw. geschrieben. Zigarettenstummel, Dosen und Einwegbecher deuten auf den Aufenthalt von Personen vor der Schule hin. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro. Der Staatsschutz der Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zwischen Sonntag- und Montagmorgen Personen an der Grundschule in der Pestalozzistraße gesehen? Wer kann diese Personen beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell