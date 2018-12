POL-MR: Beschädigte Autos - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots) - Beschädigte Autos

1. Marburg - Reifen platt

Als die Fahrerin am Samstag, 01. Dezember, gegen 11 Uhr, mit ihrem weißen VW Bus wegfahren wollte, war das wegen eines platten Reifens hinten links nicht möglich. Eine genaue Sichtung des Reifens fand sie einen offensichtlichen Einstich an der Reifenseite. Es liegt also eine mutwillige Sachbeschädigung vor. Der Multivan stand seit 18 Uhr vor dem Anwesen Liebigstraße 2. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Baggerscheiben mit Verkehrsschild eingeschlagen

Ein ca. 50 Jahre alter Mann mit schwarzer Mütze und schwarzer Jacke steht unter dem Verdacht mit einem Verkehrsschild drei Scheiben eines am Erlenring abgestellten Baggers eingeschlagen zu haben. Der Mann war dabei in Begleitung einer Frau. Beide stritten sich und verschwanden später in der Wehrsgasse. Die Tat war in der Nacht zum Sonntag, 02. Dezember, gegen 04.05 Uhr. Am Bagger entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Wer kann nähere Angaben zu dem Paar machen? Wer hat die Tat gesehen und kann den Mann und/oder die Frau näher beschreiben oder identifizieren? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Stadtallendorf - BMW verkratzt

Am Sonntag, 02. Dezember, gegen 06.30 Uhr kam es in der Dresdener Straße zu einer Sachbeschädigung an einem blauen BMW. Der Schaden durch Verkratzen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zur weiteren Klärung eines Tatverdachts sucht die Polizei nach Zeugen. Wer war zur Tatzeit in der Dresdener Straße und wer hat dort Personen gesehen und kann sie beschreiben? Wer hat jemanden an einem blauen BMW gesehen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

4. Simtshausen - Heckwischer abgerissen und gestohlen

Zwischen 19 Uhr am Freitag, 30. November und 11 Uhr am Samstag, 01. Dezember, wurde der Heckscheibenwischer eines grauen Audi A1 abgerissen und gestohlen. Am Audi entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Auto stand auf dem Parkplatz des Anwesens Marburger Straße 67. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

5. Erksdorf - Weißer Touran beschädigt

Ein vorderer Scheibenwischer des Autos war abgerissen und der Lack auf der Motorhaube verkratzt. Der Schaden am weißen VW Touran beläuft sich auf mindestens 200 Euro. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 21 Uhr am Samstag und 14.55 Uhr am Sonntag, 02. Dezember, auf dem Parkplatz des Sportheims (Zum Sportplatz)

6. Stadtallendorf - Bauschaum im Auspuff

Bislang zeigten zwei Besitzer das Verfüllen des Auspuff ihres Autos mit Bauschaum an. Die betroffenen Fahrzeuge, ein grau beige farbiger VW Golf und ein blau grauer Hyundai i30 standen zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 02. Dezember ein paar Meter voneinander entfernt in der Gießener Straße. Tatzeit müsste nach bisherigem Wissen nach Mitternacht und vor 10.30 Uhr gewesen sein. Es entstanden jeweils Schäden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

