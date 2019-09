Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verdacht auf explosive Altlast in Butzbach

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Pressemeldung vom 11.9.2019

Verdacht auf explosive Altlast

Butzbach: Bei Arbeiten in einer alten Fabrik in der St-Florian-Straße fand man am Dienstag (10.9.) gegen 20 Uhr einen verdächtigen Gegenstand. In einer Kiste befand sich etwas, das laut dem Anrufer auf der Polizeistation, an eine Mörsergranate erinnere.

Da damit nicht zu spaßen wäre, informierten die Schutzleute den Kampfmittelräumdienst. Die Spezialisten konnten diesen Verdacht nach der Betrachtung von Bildern des verdächtigen Teils nicht bestätigen.

Bei einer genauen Inaugenscheinnahme am Mittwoch früh durch den Fachmann für Explosives stellte sich schließlich heraus, dass es sich beim dem Gegenstand nur um einen harmlosen Druckbehälter handelte, von dem keine Gefahr ausging.

Dennoch lobte der Spezialist aus Wiesbaden die Vorgehensweise. Um Gefahren für sich und andere auszuschließen sei es genau der richtige Weg, sich im Verdachtsfall Hilfe an kompetenter Stelle zu holen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell