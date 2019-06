Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Diebstahl von 3 Außenbordmotoren aus einem Sportbootverleih in Hanau

In der Zeit zwischen Pfingstmontag dem 10.06 und Dienstag dem 11.06.19 wurden 3 jeweils 15 PS starke Außenbordmotoren von einer an der Kinzigmündung bei Main-km 55,70 in Hanau liegenden Steganlage eines Bootsverleihs entwendet.Bei einem vierten Motor blieb es lediglich bei einem Versuch. Für verdächtige Wahrnehmungen im Zeitraum von 19:00 Uhr am 10.6 bis 13:00 Uhr am 11.6 bittet die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt (Telefon: 069-9434590) um sachdienliche Hinweise.

