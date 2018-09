Wiesbaden (ots) - 1. Polizeibeamtin beleidigt und geschlagen, Wiesbaden, Gartenfeldstraße, 10.09.2018, 20:30 Uhr

(Mic)Ein 25-Jähriger Mann hat sich gestern Abend in der Gartenfeldstraße in Wiesbaden polizeilichen Anordnungen widersetzt und während einer Personalienfeststellung eine Polizeibeamtin beleidigt und geschlagen. Gegen 20:30 Uhr informierte am Hauptbahnhof eingesetztes Sicherheitspersonal die Polizei, dass sich dort eine Person aufhalte, die Passanten anpöbelt und stark betrunken sei. Während der vor Ort durchgeführten polizeilichen Maßnahmen kam es zu den Beleidigungen und einem Schlagen nach einer Beamtin. Diese wurde jedoch nicht verletzt. Der kontrollierte Mann war mit fast 3,0 Promille stark alkoholisiert und musste zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Versuchter Betrug durch falschen Polizeibeamten, Wiesbaden, Humperdinckstraße Montag, 10.09.2018, 21.50 Uhr

(Mic) Ein falscher Polizeibeamter scheiterte am Montagabend in Wiesbaden bei einem 84-jährigen Mann mit seiner Betrugsmasche und ging leer aus. Gegen 21:50 Uhr klingelte bei dem 84-Jährigen aus Wiesbaden das Telefon, eine männliche Stimme meldete sich und gab an, von der Polizei zu sein. Er täuschte dem Geschädigten vor, dass zwei Einbrecher festgenommen worden seien, die einen Zettel mit dem Namen des Senioren dabei gehabt hätten. Der falsche Polizeibeamte erklärte nun, dass auch der Angerufe in Gefahr sei, Opfer eines Einbruchs zu werden. Des Weiteren erkundigte sich der Betrüger nach Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände in der Wohnung. Als der 84-Jährige angab, keine Wertgegenstände oder Bargeld im Haus zu haben, wurde das Gespräch beendet. Wegen der aktuellen Anrufe erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Scheinwerfer aus Porsche entwendet, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, 08.09.2018, 15:00 Uhr - 10.09.2018, 13:00 Uhr

(Mic)Gestern Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter im Zeitraum seit vergangenem Samstag aus einem in der Sonnenberger Straße abgestellten schwarzen Porsche Cayenne die Scheinwerfer ausgebaut und entwendet hatten. Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Täterhinweise liegen keine vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Bäckerei hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Hunsrückstraße, 10.09.2018, 18:40 Uhr bis 11.09.2018, 04.33 Uhr,

(Mic)Die Eingangstür einer Bäckerei im Schmalweg hat in der Nacht zum Dienstag Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten erfolglos, die Tür gewaltsam zu öffnen und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro an der Tür. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte, Wiesbaden, Biebrich, Wörther-See-Straße, 07.09.2018, 16:00 Uhr bis 10.09.2018, 06:30 Uhr,

(Mic)Am vergangenen Wochenende wurde eine Kindertagesstätte in der Wörther-See-Straße in Wiesbaden von Einbrechern heimgesucht. Die Täter versuchten eine Tür im Erdgeschoß aufzuhebeln, wobei ein geringer Sachschaden entstand. Die Tür hielt den Einbrechern stand, sodass ein Eindringen in das Innere scheiterte und die Täter flüchteten. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Fehler beim Abbiegen, Verkehrsunfall, Wiesbaden, B455 / New-York-Straße, 10.09.2018, 12:55 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es an der Einmündung B455 / New-York-Straß zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von fast 20.000 Euro entstand. Gegen 13:00 Uhr beabsichtigte ein 54-jähriger Ford-Fahrer, welcher auf der B455, aus Richtung Bierstadt kommend in Richtung New-York-Straße unterwegs war, nach links in Richtung Siegfriedring abzubiegen. Hierbei übersah er aus ungeklärter Ursache den auf der New-York-Straße, aus Richtung Innenstadt entgegenkommenden, Mercedes-Fahrer und es kam zur Kollision. Der 57-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses jedoch nach Abschluss der Untersuchung wieder verlassen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel war die Feuerwehr im Einsatz. Bis zum Abtransport der beschädigten Fahrzeuge und zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Achtung! Falsche Polizisten am Telefon, Taunusstein, Eltville, 10.09.2018,

(pl)"Hallo hier ist Kommissar Meyer von der Polizei. Wir haben eine Einbrecherbande festgenommen und bei einem der Täter einen Zettel mit Ihrem Namen gefunden. Da noch weitere Komplizen der Bande unterwegs sind, sind Ihre Wertsachen in Gefahr..." So oder ähnlich beginnen die Telefongespräche von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. So war es auch gestern bei zwei Personen aus Eltville und Taunusstein. Glücklicherweise ließen sich die beiden Betroffenen von den Betrügern nicht austricksen und informierten stattdessen die echte Polizei. In einigen Fällen in der Vergangenheit haben die Täter ihre Opfer dazu bewegt, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher beherzigen Sie den Rat der Polizei. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Das ist nicht etwa unhöflich, sondern die einzige Möglichkeit, die Täter los zu werden. Eine Tatsache sollten Sie darüber hinaus immer beachten! Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie einfach selbst die Notrufnummer 110. Benutzen Sie dabei aber niemals die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Betrügern landen. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

2. Korrektur einer Pressemeldung vom 10.09.2018: Von zwei Unbekannten angegriffen, Eltville, Kiedrich, Eltviller Straße, 09.09.2018, gegen 02.25 Uhr

(pl)Am 10.09.2018 hat sich in der vierten Pressemeldung für den Rheingau-Taunus-Kreis ein Fehler bezüglich des Tatortes eingeschlichen. Der 22-jährige Mann wurde in der Nacht zum Sonntag nicht im Bereich der Schwalbacher Straße in Eltville von zwei unbekannten Tätern angegriffen, sondern stattdessen in der Eltviller Straße, in Höhe der Hausnummer 5, bei Kiedrich. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

3. Baum auf Schulgelände abgesägt, Eltville, Wiesweg, 07.09.2018 bis 10.09.2018,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter auf dem Gelände der Schule im Wiesweg einen Baum abgesägt und diesen anschließend auf einen Schornstein der schulischen Heizungsanlage verbracht. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Leichtkraftradfahrer auf herumliegenden Trauben ausgerutscht und gestürzt, Eltville, Erbach, Gartenstraße, 10.09.2018, 12.30 Uhr,

(pl)Am Montagmittag rutschte ein 68-jähriger Leichtkraftradfahrer in der Gartenstraße in Erbach auf dort herumliegenden Weintrauben aus und stürzte. Der 68-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit seiner Piaggio auf der Gartenstraße unterwegs, als er auf den Trauben ausrutschte und sich beim anschließenden Sturz leicht verletzte. Auf der Straße lagen rund 50 Kilogramm Weintrauben, welche bereits zuvor von anderen darüber fahrenden Fahrzeugen breitflächig auf der Fahrbahn verteilt wurden. Wer die Trauben verloren hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

