POL-OF: 67-jähriger Mann verstarb: Obduktionsergebnis liegt vor - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 12.01.2023

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

67-jähriger Mann verstarb: Obduktionsergebnis liegt vor - Hanau

(cl) Nachdem ein 67 Jahre alter Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in der Grimmelshausenstraße in Hanau ums Leben kam (wir berichteten), liegen nach der Obduktion des Mannes nun nähere Erkenntnisse zu den Todesumständen vor. Demnach war die vorangegangene körperliche Auseinandersetzung nach derzeitigen Erkenntnissen nicht unmittelbar todesursächlich; der Mann verstarb an einer inneren medizinischen Ursache. Die drei vorläufig festgenommenen Beschuldigten - ein Mann im Alter von 44 Jahren sowie die zwei Frauen im Alter 46 und 67 Jahren - befinden sich wieder auf freiem Fuß. Es besteht gegenwärtig kein dringender Tatverdacht wegen eines Tötungsdelikts. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Offenbach, 12.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

