Offenbach (ots) - Bereich Offenbach Einbruch in Einfamilienhaus - Obertshausen (aa) Einbrecher waren am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße eingedrungen. Zwischen 18 und 22 Uhr gelangten die Täter vermutlich durch das Übersteigen der Mauer auf das Grundstück und schlugen an einer rückwärtigen Tür die Scheibe ein. Anschließend wurden im Haus einige Regale im Erdgeschoss und Keller ...

