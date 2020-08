Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 26.08.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Erneuter Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt - Offenbach

(aa) Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Samstag, den 08. August 2020, gegen 3.30 Uhr, an einem 41-Jährigen wenden sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei mit einem Fahndungsplakat an die Bevölkerung und bitten erneut um Hinweise. Wie berichtet wurde ein 41-Jähriger von einem 20- bis 30-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte entgegen erster Mutmaßungen der Wilhelmsplatz als Tatort verifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich der 41-Jährige und der Täter zuvor beim gemeinsamen Alkoholkonsum kennengelernt. Sie unterhielten sich auf Deutsch und der Unbekannte nannte sich "Valentin". Er gab an, in der Wohnung seiner Schwester übernachten zu wollen. Diese soll sich zum Tatzeitpunkt nicht in Offenbach und nicht in ihrer Wohnung aufgehalten haben. Der Gesuchte ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und hatte dunkle kurze Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und dunkler Jogginghose. Er hatte einen Rucksack bei sich.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem gesuchten "Valentin", dessen Schwester und deren Wohnung unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Hinweis: Ein Fahndungsplakat ist dieser Meldung beigefügt.

Offenbach, 26.08.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

