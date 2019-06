POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 13.06.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Wieder eine Anrufserie von falschen Polizeibeamten - Dreieich/Mühlheim/Hainburg/Rodgau/Schöneck

(as) Etliche Anwohner aus Mühlheim, Hainburg, Rodgau und Schöneck bekamen am Mittwochabend innerhalb weniger Stunden Anrufe von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Am Donnerstagvormittag riefen vermutlich dieselben Betrüger mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Dreieich-Sprendlingen an. Unter dem Namen "Baumann" oder "Schneider" von der Polizei meldeten sich die Betrüger und versuchten Bürger unter dem Vorwand, bei ihnen solle eingebrochen werden, dazu zu bewegen, Informationen über die in der Wohnung vorhandenen Wertsachen herauszugeben. Diese Wertsachen würden dann von Polizeibeamten zur Eigentumssicherung abgeholt. Erfreulicherweise handelten alle Angerufenen richtig und lieferten den Tätern keine Informationen und wandten sie sich an die richtige Polizei. Die Betrüger suchen sich bei ihren unterschiedlichen Maschen häufig ältere Personen aus, deren Namen und Adressen im Telefonbuch zu finden sind. Im Rahmen der Telefonate wird unter verschiedenen Vorwänden - beispielsweise habe man Erkenntnisse, dass bei Ihnen eingebrochen werden soll oder aber dass es sich um einen in Not befindlichen Angehörigen handelt - versucht an persönliche Informationen zu gelangen. Dabei wird etwa nach Wertgegenständen oder Bargeld gefragt. Ziel der Trickbetrüger ist es, die Opfer um ihre Ersparnisse und Wertsachen zu bringen. Wie die Polizei wiederholt betont, fragt sie am Telefon nicht nach sensiblen Informationen. Die Kripo rät: "Seien Sie also wachsam und beenden Sie das Telefonat im Zweifelsfall vorzeitig. Rufen Sie in solchen Fällen ihre vertrauten Angehörigen beziehungsweise Ihre örtliche Polizei - in dringenden Fällen über den Notruf 110 - einfach selbst an."

2. Radler fährt Kind an und haut ab - Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Groß-Hasenbach-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Radler und einem Kind; hierbei wurde der 3-Jährige leicht verletzt. Der Verursacher, ein 25 bis 30 Jahre alter Mann von schlanker Statur, fuhr auf seinem lila Trekkingrad davon. Nach ersten Erkenntnissen liefen eine 32-jährige Offenbacherin und ihr 3-jähriger Sohn gegen 17.30 Uhr die Groß-Hasenbach-Straße in Richtung Bismarckstraße. In Höhe der Hausnummer 20 sei das Kind dann auf die Spielstraße gelaufen und von dem Radfahrer, der kurze Haare hatte und weiße Arbeitskleidung trug, angefahren worden. Der Unbekannte soll noch versucht haben ausweichen und touchierte hierbei einen am Straßenrand abgestellten 5er BMW. An diesem entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Jungs wurden bedroht - Zeugen gesucht - Mühlheim

(aa) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, insbesondere zwei ältere Damen, die am Mittwochnachmittag im Bereich der Dietesheimer Straße unterwegs waren. Gegen 17 Uhr wurden auf der Verlängerung der Straße in Richtung Mainufer zwei junge Fußgänger von zwei 12 bis 14 Jahre alten Unbekannten gestoppt und bedroht. Als sich dann Passanten näherten, flüchteten die zwischen 1,50 und 1,70 Meter großen Jugendlichen. Einer war dicklich, hatte einen dunkleren Teint und dunkle Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Er hatte zudem ein silbernes Mountainbike dabei. Der Komplize war schlank, hatte ebenfalls einen dunkleren Teint und schwarze nach oben gestylte Haare. Er war mit einem hellgrauen T-Shirt mit Querstreifen bekleidet. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

2. Mann bei Streit leicht verletzt - Maintal/Bischofsheim

(aa) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen, die sich am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in der Gerhard-Hauptmann-Straße ereignet hat. Offenbar kennen sich alle Beteiligten. Ein 23-Jähriger erlitt zwei Schnittverletzungen im Gesicht, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden. Polizeibeamte nahmen eine 19-Jährige und einen 20-Jährigen vorläufig fest und stellten ein Messer sicher. Die Maintalerin und der Langenselbolder wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe Hanau II haben die weitere Bearbeitung übernommen. Die Polizei bittet noch nicht bekannte Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

3. Unfallflucht: Zwei Kradfahrer verletzt - Steinau/Neustall

(aa) Zwei Motorradfahrer, eine 30-Jährige und ein 27-Jähriger, verunglückten am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 3178 und kamen zum Teil schwerverletzt ins Krankenhaus. Der Verursacher hielt nicht an. Gegen 15 Uhr fuhren die beiden auf ihren Krädern in Richtung Neustall, als ihnen in einer leichten Linkskurve ein Auto auf ihrer Spur entgegenkam. Die 30-Jährige wich nach rechts aus und stürzte in den Graben. Der dahinterfahrende 27-Jährige wollte ebenfalls ausweichen und bremste seine Suzuki stark ab, woraufhin er ebenfalls stürzte und dabei vermutlich einen Beckenbruch erlitt. Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

