POL-GI: Raub auf Gießener Spielhalle + Ringe auf Spielplatz geraubt + Einbrüche in Pohlheim und Gießen + Drogendealer festgenommen + Verkehrsunfälle

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 17.02.2023:

Gießen: Geschädigter ortet sein Fahrrad auf Polizeigelände

Am Montag (06.02.2023) stellte eine Polizeistreife in Gießen zwei Fahrräder sicher. Offenbar waren beide Räder gestohlen. Bereits einen Tag danach erhärtete sich der Diebstahlsverdacht. Der Besitzer meldete bei der Polizei. Sein Rad sei in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Iheringstraße vom Hof eines Mehrparteienhauses entwendet worden. Er hatte sein Rad am Dienstag beim Polizeipräsidium Mittelhessen in der Ferniestraße geortet und erhielt es natürlich zurück. Ermittlungen zum Besitzer des anderen Rades, ein Mountainbike des Herstellers Cornway, verliefen bisher negativ. Der rechtmäßige Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Gießen unter 0641/7006-0 zu melden

Ein Foto zu dem sichergestellten Fahrrad befindet sich in der digitalen Pressemappe.

Gießen: Raub auf Spielhalle

Ein Unbekannter überfiel Mittwoch eine Spielhalle in der Marburger Straße. Der Räuber betrat nach 14.00 Uhr die Spielothek und ins Bistro. Dort rief er nach der Angestellten. Als er dann nach Wechselgeld fragte, holte er eine Waffe heraus und forderte Bargeld. Die Angestellte folgte den Weisungen des Unbekannten und packte Geld in vierstelliger Höhe in eine blaue Tüte. Anschließend flüchtete der Räuber. Der Tatverdächtige ist schlank und spricht deutsch. Er trug einen grünen Parka, eine helle Jeans, schwarze Sneaker und eine helle Maske. Wer hat den Überfall am Mittwoch gegen 14.25 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Raub auf Spielplatz in Leihgestern

Die Polizei sucht nach einem Raub auf dem Spielplatz in der Wetzlarer Straße in Leihgestern nach Zeugen. Am Montag gegen 18.00 Uhr befand sich eine 26-jährige Frau mit ihrer Tochter telefonierend und sitzend auf dem Spielplatz, als ein 32-jähriger Mann sie ansprach und nach Geld fragte. Als sie das verneinte, ging er hinter sie und zog ihre Ringe von der Hand. Zu einem späteren Zeitpunkt kam es zu einem verbalen Kontakt mit dem Tatverdächtigen, dessen Angehörigem und der 26-jährigen, welche ihre Ringe daraufhin zurückerhielt. Die Tat soll von einem unbekannten Mann und einer Frau beobachtet worden sein, die kurz nach der Tat mit ihr sprachen. Zeugen, insbesondere der Mann und die Frau, werden gebeten sich mit der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unbekannter stiehlt Bekleidung aus LKW

Auf dem Autohof in der Rheinfelser Straße in Lützellinden entwendete ein Unbekannter Bekleidung aus einem LKW. Gegen 02.10 Uhr schnitt der Dieb die Plane eine LKW-Auffliegers auf und entwendeten daraus Bekleidung des Herstellers Nike. Nach Angaben eines Zeugen war der Täter maskiert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Dealer festgenommen und vorgeführt

Aufgrund eines Hinweises konnten zivile Polizisten am Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer festgenehmen. Ein bislang unbekannter Mann rief die Polizei an und teilte mit, das an diesem Tage eine größere Menge an einen Gießener geliefert werden würde. Im Laufe des Tages nahmen die Ermittler einen 60-jährigen Mann fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten etwa 500 Gramm Heroin. In dem PKW des österreichischen Staatsangehörigen fanden die Beamten zudem mehrere Hundert Gramm an Amphetaminen, Haschisch, Marihuana sowie LSD und stellten es sicher. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Mehrere Keller aufgebrochen

In einem Mehrfamilienhaus im Wiesecker Weg brachen Unbekannte mehrere Kellerverschläge auf. Die Täter gelangten am Donnerstag zwischen 10.00 und 20.15 Uhr ins Gebäude. Ob die Einbrecher mit Diebesgut flüchteten ist noch nicht geklärt. Hinweise zu auffälligen Personen im fraglichem Zeitraum nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wettenberg: Scheibe eingeschlagen

Ungebetene Gäste suchten zwischen Montag (21.11.2022) 18.00 Uhr und Donnerstag (18.02.2023) 15.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Kattenbachstraße in Krofdorf-Gleiberg auf. Die Diebe zerschlugen die Fensterscheibe im Erdgeschoss und öffneten so das Fenster. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und entwendeten Silberbesteck und ein Telefon. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Polheim: Einbrecher durchsuchen Gebäude

Zwischen Montag (13.Februar) 18.00 Uhr und Donnerstag (16.Februar) 18.20 Uhr suchten Ungebetene Gäste in der Straße "Tulpenweg" in Watzenborn-Steinberg ein Einfamilienhaus auf. Die Diebe verschafften sich zutritt in das. Im Wohnhaus und im Keller wurden diverse Schränke, Schubladen und Behältnisse durchsucht und entwendeten Schmuck. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Pohlheim: Einbruch gescheitert

Unbekannte machten sich sich zwischen Mittwoch (15.Februar) 17.00 Uhr und Donnerstag (16.Febraur) 17.00 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Schumannstraße in Watzenborn-Steiberg zu schaffen. Sie versuchten ein Fenster aufzuhebeln und scheiterten. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300 Euro. Hinweise zu den Einbrechern erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Lollar: Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Karlsbader Straße in Ruttershausen brach ein Unbekannter am Donnerstag gegen 18.45 Uhr das Fenster einer Einliegerwohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Nachdem er sämtliche Räume durchsuchte, flüchtete er. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,80 Meter groß. Er hat dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine Jacke mit zwei auffälligen Reißverschlüssen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Opel bei Vorbeifahren touchiert

Als ein 54-jähriger die Fahrertür seines in der Gießener Straße geparkten Autos öffnete, fuhr eine 81-jährige mit ihrem Opel vorbei und touchierte das Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Lollar: Geparktes Fahrzeug touchiert

Am Donnerstag (16.Februar) befuhr der Besitzer eines Daimler den Holzmühler Weg in Lollar in Richtung Gießener Straße. Plötzlich fuhr der Besitzer des Daimlers vermutlich infolge eines Kreislaufproblems gegen einen geparkten Ford. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen werden auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

