POL-GI: E-Bike gestohlen - Wo ist das blaue Fahrrad?

Auf ein E-Bike hatte es ein Unbekannter am Mittwoch in der Rudolf-Buchheimstraße abgesehen. Das Rad des Herstellers Cube stand zwischen 07.35 und 13.30 Uhr auf einem Gelände der Universitätsklinik und war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Das auffällig blaue Bike mit pinkfarbener Schrift hat einen Sportlenker und extrem dicke Reifen (Foto in der digitalen Pressemappe).Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Zweirades machen? Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Gießen unter 0641/7006-0.

