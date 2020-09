Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert ++ Gießen: Baumaschine fährt in VW ++ u.a.

Gießen (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 11.09.2020

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag (10.September) zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr den Außenspiegel eines Daihatsu in der Ebelstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den grauen Daihatsu am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Baumaschine fährt in VW

Am Donnerstag (10.September) gegen 12.15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann mit einer Baumaschine eine Baustelle auf einem Parkplatz in der Nordanlage. Eine 63-jährige Frau in einem VW fuhr aus der Tiefgarage raus und überquerte den Parkplatz. Offenbar übersah der 61-Jährige den VW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 58-jähriger Mann aus Gießen in einem Mercedes und ein 39-Mann aus Gießen in einem Fiat befuhren hintereinander am Donnerstag (10.September) gegen 16.00 Uhr die Marburger Straße in Richtung Lollar. An einer roten Ampel bremste der 58-Jährige. Diesen Bremsvorgang bemerkte der 39-Jährige offenbar zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

