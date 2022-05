Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Flucht

Rotenburg a.d.Fulda (ots)

Am Donnerstag, 05.05.2022, zwischen 20:00 und 22:00 Uhr, hatte die 22-jährige PKW Fahrerin aus Neukirchen ihren PKW, BMW, 3er, schwarz, auf dem Parkplatz altes Amtsgericht abgestellt. Das geparkte Fahrzeug wurde in diesem Zeitraum durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Radlauf beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden entstand in Höhe von 1000,- EUR Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

