Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Wildeck / Richelsdorf - Zwischen Montag (14.09.) und Dienstag (15.09.) hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Straße "Steinkaute" abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten es. Was die Täter genau gestohlen haben, kann noch nicht genau gesagt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell