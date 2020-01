Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Supermarkt

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (10.01.) brachen Unbekannte in einen Supermarkt im Douglasienweg ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein und stahlen eine geringe Menge an Zigaretten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Bad Hersfeld - Am Donnerstagabend (09.01.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Homberger Straße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich hierdurch Zutritt ins Haus. Die Diebe stahlen einen noch nicht genau bekannten Bargeldbetrag und verursachten einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld - In der Zeit von Mittwoch (08.01.) bis Donnerstag (09.01.) beschädigten Unbekannte einen weißen Audi Q 5, welcher im Bereich der Straße "Neumarkt" abgestellt war. Die Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die beiden rechten Reifen und verursachten so einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

