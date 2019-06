Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bestes Wetter lockt an Pfingstsonntag 110.000 Besucher zum Hessentag (Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Bad-Hersfeld und der Polizei)

Bad Hersfeld (ots)

Pressemitteilung, 10. Juni 2019

Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Bad-Hersfeld und der Polizei

Bestes Wetter lockt an Pfingstsonntag 110.000 Besucher zum Hessentag

Bad Hersfeld. Der 59. Hessentag in Bad Hersfeld nimmt an Fahrt auf. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz: Rund 240.000 Besucher kamen an den ersten drei Tagen des Landesfestes in die Festspielstadt.

Ein großartiges Konzert mit Peter Kraus in der Stiftsruine, die Rodgaus Monotones im Polizei-Bistro, eine bestens gefüllte Hessentagsstraße sowie wunderbare Veranstaltungen im Bundeswehrzelt, im HVT-Zelt und im Weindorf. "Wir hatten gestern einen sehr schönen und friedlichen Hessentag. Auch das Verkehrskonzept geht auf", wie die Bad Hersfelder Hessentagsbeauftragte Anke Hofmann betont.

Rund 19.200 Menschen besuchten allein am Pfingstsonntag die Landesausstellung, in der das Gespräch mit Ministerpräsident Volker Bouffier zum Thema "Respekt" stattfand, 12.000 Gäste kamen mit Zügen nach Bad Hersfeld und fast 8000 Menschen waren im Laufe des Tages im Stadion Oberau, wo die feierliche Vereidigung von 930 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter stattfand und sich die Polizistinnen und Polizisten in einer Sport- und Musikshow präsentierten.

Aus Sicht der Polizei verlief der Sonntag auf dem gesamten Hessentagsgelände friedlich.

Bildunterschriften: Foto: Fotoscouts

Pressekontakt: Kur- und Festspielstadt Bad Hersfeld Hessentagsbüro/Pressestelle Am Markt 1 36251 Bad Hersfeld

Ihre Ansprechpartner:

Kerstin Kleine Telefon +49 (0) 175 -9035363 kerstin.kleine@bad-hersfeld.de

Wolfgang Keller, Zentrale Pressestelle der hessischen Polizei auf dem Hessentag, Tel. 06621/7965-151, E-Mail: hessentag-ea11.ppoh@polizei.hessen.de

Aktuelle Informationen unter: www.hessentag2019.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell