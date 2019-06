Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ministerpräsident Volker Bouffier eröffnet den 59. Hessentag in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Datum: 08.06.2019

Hessische Polizei informiert während des Hessentags in den sozialen Medien und im Internet

Ministerpräsident Volker Bouffier eröffnet den 59. Hessentag in Bad Hersfeld BAD HERSFELD. Der Schirmherr des 59. Hessentags 2019, Ministerpräsident Volker Bouffier, eröffnete am Freitagmittag (7.6.), gegen 15:00 Uhr, offiziell in Bad Hersfeld das Landesfest unter dem Motto "fazinierend lebendig". Am ersten Tag kamen rund 37.000 Besucher zum Hessentagsgelände. Sie nahmen an den zahlreichen Veranstaltungen teil oder nutzten das Angebot der vielen Stände in der Hessentagsstraße. Leider mussten die Verantwortlichen am Abend das Konzert von Black Eyed Peas und weitere Open-Air-Veranstaltungen wegen eines drohenden Unwetters abbrechen. Für die Sicherheit der Besucher war gesorg. In den Schutzräumen hatten sie die Möglichkeit sich unterzustellen. Nachdem die Schlechtwetterfront durchgezogen war, konnte der Festbetrieb fortgesetzt werden. Es kam zu keinerlei nennswerten Zwischenfällen oder Straftaten.

