Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einladung an die Medien

Polizeipräsident Günther Voß begrüßt neue KOMPASS-Kommune Rotenburg a.d. Fulda am DONNERSTAG, 13. Mai 2019, 15:00 Uhr, im Rathaus, Am, Markt 14

Bad Hersfeld (ots)

ROTENBURG - Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Osthessen Günther Voß begrüßt am kommenden DONNERSTAG, 13. Juni 2019, um 15:00 Uhr, die Stadt Rotenburg als neue KOMPASS-Kommune. Rotenburg wird damit in das KOMunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) des Hessischen Innenministeriums aufgenommen. Ziel des Programmes ist eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, der Polizei und der Kommune, um die Sicherheitsarchitektur in Rotenburg individuell weiterzuentwickeln und vor allem präventive Ansätze für die Sicherheitsprobleme vor Ort zu schaffen. Interessierte Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, den Termin zu begleiten. Bitte finden Sie sich dazu vor Beginn der Veranstaltung im Rotenburger Rathaus, Stadtverordnetensitzungssaal, Am Markt 14, 36199 Rotenburg, ein. Weiterführende Informationen zum KOMunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Sie unter kompass.hessen.de

