POL-OH: Eigentumsdelikte

Fahrraddiebstahl

Hünfeld - Am Mittwochabend (04.06.) entwendeten Unbekannte zwischen 18:20 Uhr und 22:00 Uhr in der Bahnhofstraße ein silbernes Fahrrad der Marke "Gutereid" Model "LC60" im Wert von rund 900 Euro. Das Rad war von seinem Eigentümer an einem Fahrradständer am Bahnhof abgestellt worden.

Baucontainer aufgebrochen

Hünfeld - Einen Baucontainer, der auf einer Baustelle entlang der Kreisstraße K121 abgestellt war, brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./05.06.) auf. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, stahlen sie etliche hochwertige Baumaschinen sowie ein Lasermessgerät. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/ 9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

E-Bike gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen am Mittwochabend (05.06.) zwischen 20:25 Uhr und 21:30 Uhr ein im Zieherser Weg abgestelltes E-Bike der Marke "Giant". Nachdem sie das Schloss, mit welchem das Rad an einem Fahrradständer im Bereich des dortigen Hallenschwimmbads abgeschlossen war, aufgebrochen hatten, verschwanden sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Wert des E-Bikes beträgt etwa 1800 Euro

Glastür beschädigt

Fulda - Mithilfe eines Kantholzes beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./05.06) die verglaste Haupteingangstür des Gesundheitsamts in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

