POL-OH: Einbrecher unterwegs - Traktoren im Wert von 280.000 Euro gestohlen

Traktoren gestohlen

Petersberg - Vom Betriebsgelände einer Firma im Ruhrstrauch stahlen Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.5.) drei Traktoren. Hierbei handelt es sich um Modelle der Marken "Massey Ferguson" und "Fendt" im Gesamtwert von etwa 280.000 Euro. Um auf das Gelände zu gelangen hatten die Täter das Zugangstor gewaltsam geöffnet. Zum Abtransport der landwirtschaftlichen Zugfahrzeuge dürften sie einen Lastwagen mit geeignetem Anhänger verwendet haben.

Einbruch in Geschäft für Tierbedarf

Fulda - Ein Geschäft für Tierbedarf in der Rangstraße war das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Dienstag (14.5.) auf Mittwoch (15.5.). Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Haupteingangstür Zugang zum Innenraum, in welchem sie die Kassenbereiche, sowie die Büroräume durchsuchten. Allerdings verließen sie den Tatort ohne jegliche Beute.

Einbruch in Vereinsheim

Niesig - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.5.) in das Vereinsheim des Sportvereins in der Straße "Am Sandberg" ein. Hierbei entwendeten sie diverse Flaschen Spirituosen aus dem Keller des Gebäudes, zwei Flachbildschirme aus dem Jugendraum sowie eine geringe Summe Bargeld. Der Wert des Diebesguts beträgt insgesamt etwa 1.300 Euro

Versuchter Einbruch

Hünfeld - Ein Wohnhaus in der Straße "Fuldaer Berg" war das Ziel von Einbrechern im Tatzeitraum von Montag (13.5.) bis Mittwoch (16.5.). Die Täter versuchten sich mittels Hebelwerkzeug Zugang zum Gebäude zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in der Straße "Fuldaer Berg" vom 8.- und 9. Mai.

