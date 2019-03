Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen nach Schlägerei gesucht - Diebstahl

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Fulda: Wie der Polizei erst am Sonntag (10.03.) bekannt wurde, ist ein 62-Jähriger am Freitagabend (8.3.) um 23:00 Uhr von drei männlichen Personen in einer Gaststätte in der Karlstraße zusammengeschlagen worden. Bereits zuvor belästigten die drei unbekannten Täter ihr Opfer in einer Bar am Buttermarkt. Der 62-Jährige wechselte daraufhin die Lokalität. Im dortigen Toilettenbereich wurde er schließlich von den Dreien erneut geschlagen und getreten und musste mit einer Platzwunde und mehreren Rippenbrüchen im Klinikum Fulda behandelt werden. Ein 26-Jähriger konnte mittlerweile von der Polizei ermittelt werden. Zu seinen Begleitern schweigt er. Die Polizei möchte nun wissen, ob es Zeugen gibt, die Beobachtungen gemacht haben.

Diebstahl aus PKW

Künzell: In der Freitagnacht (14.03.) zwischen 0:00 Uhr und 07:30 Uhr schlugen unbekannte Täter das Fenster der Beifahrerseite eines VW Kombi in der Sachsenstraße ein, um über die Zentralverriegelung an den Kofferraum zu gelangen. Hier entwendeten die Täter hochwertige Trennschleifer und Vermessungsgeräte der Firma Hilti in einem Wert von 9000 Euro

