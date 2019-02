Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Brandstiftung - Einbruch

Fulda (ots)

Kennzeichenschilder gestohlen

Fulda - Von einem am Autohafen Fulda Nord in Lehnerz abgestellten Renault stahlen Unbekannte zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag (16./17.2.) die beiden Kennzeichenschilder WÜ-A 7966. Der Schaden beträgt etwa 60 Euro.

Konifere brannte

Eichenzell - Offensichtlich absichtlich in Brand gesteckt wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag(17./18.2.), kurz vor Mitternacht, eine etwa 4-5 Meter hohe Konifere. Der Baum stand auf einem Grundstück in der Buseckstraße, etwa drei Meter vom Wohnhaus entfernt. Die Feuerwehr löschte den Brand bevor weiterer Schaden entstehen konnte.

Einbrecher in Wohnhaus

Künzell - Über die aufgebrochene Terrassentür gelangten Diebe zwischen Dienstag und Samstag vergangener Woche (12.-16.2.) in ein Wohnhaus im Andreasweg in Pilgerzell. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen schließlich unbemerkt. Ob sie etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

