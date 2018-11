POL-OH: Einbrecher im Keller überrascht - Lkw-Rücklichter gestohlen

Fulda (ots) - Einbrecher im Keller überrascht

FULDA. Ein Unbekannter verschaffte sich am Mittwoch (28.11.) gegen 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Lagerraum eines Sanitätshauses in der Bahnhofstraße. Dabei entwendete er Blutdruckmessgeräte und Massagegeräte im Gesamtwert von rund 2.000 Euro, die er in einer schwarzen Sporttasche verstaute. Das Lager befindet sich im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Als der Täter beim Verlassen des Objekts von zwei Mitarbeiterinnen des Sanitätshauses überrascht wurde, flüchtete er mit der Beute zu Fuß in Richtung Universitätsplatz. Laut Zeugenangaben war der Tatverdächtige circa 175 cm groß, komplett schwarz bekleidet und hatte eine große, schwarze Sporttasche dabei. Es entstand geringer Sachschaden.

Lkw-Rücklichter gestohlen

EICHENZELL / BAB7. Am Donnerstagabend (29.11.) haben Unbekannte die Rückleuten eines Lkw im Wert von rund 1.000 Euro abgeschraubt und gestohlen. Der Fahrer einer Spedition aus Fürstenau (Landkreis Osnabrück) hielt sich im Tatzeitraum von circa 16 Uhr bis 23.20 Uhr auf dem Parkplatz "Riederberg" an der Bundesautobahn A7 (Fahrtrichtung Norden) für seine vorgeschriebene Ruhepause auf.

