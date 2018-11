POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Schlafzimmer durchsucht - Auspuffanlage gestohlen

Vogelsberg (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus

SCHOTTEN. In der Zeit von Dienstagabend (27.11.) bis Donnerstagmittag (29.11.) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße eingebrochen. Die Täter richteten mit ihren Hebelwerkzeugen großen Schaden am und im Haus an. Schubladen wurden aus den Schränken regelrecht herausgerissen, alles wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge ist noch unklar, ob etwas fehlt. Der Sach-schaden am Haus beträgt ungefähr 4.000 Euro.

Schlafzimmer durchsucht

LAUTERBACH. Über ein Fenster sind Unbekannte am Donnerstag (29.11.) in der Zeit von 16:15 bis 01:45 Uhr in das Schlafzimmer eines Einfamilienhauses im Ortsteil Maar in der Straße "In der Muhrsbach" eingestiegen. Kleiderschrank und Nachttische wurden durchsucht. Die Einbrecher stahlen eine Lederjacke und Schmuck im Gesamtwert von rund 600 Euro. An dem Schlafzimmerfenster entstand geringer Sachschaden.

Auspuffanlage gestohlen

ALSFELD. Katalysatordiebe haben sich in der Nacht zu Freitag (30.11.) an einem Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht, der auf einem Firmengelände in der Schwabenröder Straße abgestellt war. Die Unbekannten überstiegen den Zaun, bauten den vorderen Teil der Auspuffanlage ab und nahmen ihn mit. Der Wert der Beute beträgt rund 500 Euro. Dazu entstanden 400 Euro Sachschaden an dem Fahrzeug.

