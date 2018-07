POL-OH: Fahrrad und Baggerlöffel gestohlen

Fulda (ots) - Fahrrad gestohlen

Fulda - Vom Fahrradparkplatz des Freibads Rosenau in der Jahnstraße stahlen Diebe am Mittwoch (4.7.), zwischen 13.00 Uhr und 14.50 Uhr, ein Fahrrad. Das Mountaibike, Cube Attention SL, hat einen Wert von 900 Euro und war mit einem Seilschloss gesichert.

Baggerlöffel gestohlen

Dipperz - Von einer Baustelle in der Fuldaer Straße in Dipperz stahlen Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag (2./3.7.) einen Baggerlöffel. Dieser hat eine Grabenbreite von 40 Zentimetern und gehört zu einem Kumazu PC 50 Bagger. Der Baggerlöffel könnte durchaus von zwei kräftigen Personen weggetragen worden sein. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

