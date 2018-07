POL-OH: Präventionskampagne "SENIOREN SIND AUF ZACK" zu Gast im Rambachhaus (Dateien auf my news aktuell)

1 weiterer Medieninhalt

Vogelsberg (ots) - Medieninformation vom 27.06.2018

Präventionskampagne "SENIOREN SIND AUF ZACK" zu Gast im Rambachhaus Region - Kostenlose Fahrradcodierung, kostenloser Hörtest, Informationen rund um die Sicherheit im Auto, zu Hause oder im Internet - das alles und noch vieles mehr bietet die osthessische Polizei am kommenden Mittwoch (11.07.), in Alsfeld. Mit der Initiative "SENIOREN SIND AUF ZACK" will die osthessische Polizei die Präventionsmaßnahmen der demographischen Entwicklung anpassen. "Wir machen auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam und hoffen, dadurch Unfallrisiken zu reduzieren," erklärt Polizeipräsident Günther Voß und fügt hinzu: "Darüber hinaus ist es unser Ziel, Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zu verhindern, aktuelle Betrugsmaschen aufzuzeigen sowie Hilfsangebote darzustellen."

Am 11. Juli 2018, ab 14 Uhr, werden Polizeipräsident Günther Voß und Landrat Manfred Görig in einer Expertenrunde im Rambachhaus in Alsfeld gemeinsam mit weiteren Fachleuten über Themen rund um die Sicherheit informieren. Anschließend gibt es Fachvorträge über sicheres Surfen im Internet, aktuelle Betrugsmaschen und Verhaltenshinweise. Danach zeigt die Verbraucherzentrale wertvolle Tipps für den Alltag auf.

Der "Markt der Sicherheit" lädt zum Mitmachen und Informationensammeln ein. An einer Reaktionswand seine Schnelligkeit testen? Sich über die Vorteile von Fahrassistenzsystemen in neuen Autos und über sicheres Fahren auf zwei Rädern informieren? Selbst einen kleinen Rollatorparcours bewältigen? Beim Aktionstag der Kampagne "SENIOREN SIND AUF ZACK" ist dies alles kein Problem.

Als besonderes Highlight können die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung einen Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining, das vom Autohaus "Ford Sorg" aus Fulda gesponsert wird, gewinnen.

Programmablauf am 11.07.2018 in Alsfeld, im Rambachhaus: Infos und Vorträge: 14:00 Uhr: Expertenrunde mit Landrat Görig, Polizeipräsident Günther Voß und weiteren Fachleuten 15:30 Uhr: "Sicherheit im Internet" (Vortrag) 16:30 Uhr: "Betrügern keine Chance geben!" (Vortrag) "Gut informiert im Verbraucheralltag" (Vortrag Verbraucherzentrale Hessen) 17:30 Uhr: Ziehung der Gewinner der Fahrsicherheitstrainings

Der Polizei Osthessen ist es wichtig, nicht den erhobenen Finger zu zeigen, sondern den osthessischen Bürgerinnen und Bürgern Ansprechpartner zu sein.

Hinweis: Am 9. Juli und 10. Juli 2018 ist die Polizei mit dem Präventionsmobil in Alsfeld, in Romrod sowie in Schwalmtal/Brauerschwend unterwegs. Auch dort erhalten sie Infor-mationen rund um das Thema Sicherheit.

