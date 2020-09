Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Sturz eines Radfahrers: Polizei bittet Fahrer eines VW Polo um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Um einen Zusammenstoß mit einem VW Polo auf der Ringstraße in Höhe der Melittastraße zu vermeiden, hat ein 38-jähriger Radfahrer am Mittwoch vergangener Woche stark abbremsen müssen. Dabei kam der Mann eigenen Angaben zufolge zu Fall und erlitt Verletzungen.

Der Radfahrer gab gegenüber den nachträglich informierten Beamten an, dass er gegen 7.30 Uhr auf der Melittastraße in Richtung des Mittellandkanals unterwegs gewesen sei. Als er die Ringstraße an der dortigen Ampelanlage bei Grün habe überqueren wollen, habe sich auf der Ringstraße ein in Richtung der Birne fahrender schwarzer Polo genähert.

Zu einer Berührung mit dem Pkw sei es nicht gekommen, so der 38-Jährige. Danach sei er mit seinem Pedelec zu seiner Wohnung zurückgekehrt und habe den Rettungsdienst verständigt. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten den VW-Fahrer sowie weitere Zeugen des Vorfalls sich bei ihnen unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

