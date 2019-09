Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Besenstiel und Messer: Streit unter zwei Männern ufert aus

Minden (ots)

Unter dem Einsatzanlass "Messerangriff mit Verletzten" rückten am vergangenen Freitag, 13. September, drei Streifenwagen der Polizei nach Meißen zur Straße "Clus" aus. Als die Einsatzkräfte um kurz vor 16 Uhr an einem Mehrfamilienhaus eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt.

Wie sich anschließend herausstellte, waren zuvor zwei Hausbewohner im Alter von 35 und 56 Jahren in Streit geraten. Im Laufe der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung soll laut Zeugenaussagen der 35-Jährige zu einem Messer gegriffen habe. Der sich davon bedroht gefühlte 56-Jährige griff nach eigenem Bekunden daraufhin zu einem Besenstiel und attackierte damit seinen Kontrahenten. In der Folge kam es zu einem Handgemenge, welches durch einen hinzugekommenen weiteren Hausbewohner letztlich beendet werden konnte. Die leichten Verletzungen der beiden Streithähne, welche nicht durch ein Messer entstanden, wurden vom Rettungsdienst in Augenschein genommen.

Der nach Beendigung des Vorfalls zunächst in seine Wohnung geflüchtete 35-Jährige wurde von den Beamten zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. Den Vorwurf, ein Messer in der Hand gehabt zu haben, bestritt er. Als Grund für die Auseinandersetzung gaben die beiden Männer an, man sei über die noch nicht erfolgte Rückgabe eines ausgeliehenen Fahrrades in Streit geraten.

