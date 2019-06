Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Orangefarbener Caddy beschädigt

Preußisch Oldendorf (ots)

In der vergangenen Woche wurde der Polizei eine Unfallflucht gemeldet, die sich bereits am 5. Juni, einem Mittwoch, in Preußisch Oldendorf ereignete. Hierbei war ein junges Mädchen mit einem Fahrrad gegen einen geparkten Volkswagen gefahren. Anschließend entfernt sich das auf cirka 9 bis 10 Jahre geschätzte Kind vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Schülerin gegen kurz nach 15 Uhr die Friedhofstraße. In Höhe des Parkplatzes am Friedhof geriet das Kind mit seinem Fahrrad aus bisher unbekannten Gründen gegen den abgestellten orangefarbenen Caddy und beschädigte das Fahrzeug hierbei. Als zwei Zeuginnen dem offensichtlich verletzten Mädchen helfen wollten, entfernte es sich vom Unfallort. Laut Beschreibung der Zeuginnen trug die Fahrradfahrerin einen pinkfarbenen Schulranzen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lübbecke unter der Telefonnummer (05741) 270-0.

