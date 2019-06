Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Verkehrsunfall: Ermittler bitten PKW-Fahrer um Kontaktaufnahme

Porta Westfalica (ots)

Nachdem bei einem Verkehrsunfall in Neesen auf der Lerbecker Straße ein Autofahrer (62) verletzt wurde, bitten die Beamten den Fahrer des beteiligten Wagens, Kontakt mit ihnen aufzunehmen.

Im Rahmen des Unfalls befuhr der 62-jährige Mindener am Dienstagmorgen gegen 10.50 Uhr in einem VW Touran die Lerbecker Straße in Fahrtrichtung Kirchweg. In Nähe der Meißener Straße kam es zur Kollision mit einem ihm entgegenkommenden PKW. Dessen Fahrer war mutmaßlich wegen eines am rechten Straßenrand geparkten LKWs auf die Gegenfahrbahn ausgewichen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Dabei verletzte sich der Touran-Fahrer durch Glassplitter, welche durch die geöffnete Seitenscheibe flogen, am Arm und musste von Rettungskräften behandelt werden.

Der Unfallbeteiligte hielt nach dem Zusammenstoß zunächst an und stieg aus, fuhr dann jedoch weiter. Der Fahrer wird von Zeugen als etwa 170 cm groß, mit grauen mittellangen Haaren und mittleren Alters beschrieben. Bei dem beteiligten PKW könnte es sich um einen silbernen Volkswagen mit Mindener Kennzeichen handeln.

Zur Klärung der Sachlage bitten die Beamten des Verkehrskommissariats den Fahrer des anderen PKWs unter Telefon (0571) 88660 Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Auch für weitere Zeugenhinweise sind die Ermittler dankbar.

