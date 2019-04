Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Karambolage in Rodenbeck

Minden (ots)

Am Dienstag ist es in Rodenbeck bei einem Auffahrunfall zu einer Kollision von vier PKWs gekommen. Dabei erlitten zwei Personen Verletzungen.

Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 64-jähriger Bünder in einem VW die Lübbecker Straße in Richtung Haddenhausen und musste verkehrsbedingt in Höhe einer Tankstelle abbremsen. Dies taten auch eine ihm nachfolgende 19 Jahre alte Daihatsu-Fahrerin aus Minden sowie eine 29-Jährige aus Lübbecke in einem Ford in genannter Reihenfolge. Ein 21 Jahre alter Mindener VW-Fahrer hingegen fuhr aus unbekannten Gründen in das Heck des Fords auf und schob die beteiligten PKWs ineinander. Dabei erlitten die Lübbeckerin und die Daihatsu-Fahrerin leichte Verletzungen und wollten sich im Nachgang eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Ford wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell