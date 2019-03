Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Volvo schleudert gegen Skoda

Minden (ots)

Dienstagmorgen verlor in der Mindener Innenstadt ein Autofahrer die Kontrolle über sein Gefährt und prallte mit einem anderen Wagen zusammen. Hierbei verletzte sich der Mann aus Preußisch Oldendorf ebenso wie die Fahrerin des Skoda.

Gegen 5.40 Uhr befuhren beide hintereinander die Ringstraße in Richtung Verkehrsbirne. Nachdem sie die Kuhlenstraße passiert hatten, zog der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug etwas nach links und prallte gegen die Mittelinsel. Hierdurch geriet der Wagen ins Schleudern und traf den Wagen der 52-jährigen Mindenerin hinten an der linken Fahrzeugseite und rutschte anschließend an dem Wagen links vorbei. Die Verletzten wurden zunächst von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt und anschließend ins Klinikum Minden eingeliefert. Den Sachschaden schätzte man auf rund 9.000 Euro.

