POL-MI: Alkoholisierter randaliert mit Messer in der Hand

Minden (ots) - Ein mit einem Messer bewaffneter Mindener versetzte am Donnerstagnachmittag die Nachbarschaft der Wickenbreede in Hadenhausen in helle Aufregung. Der Randalierer verübte zudem am und ums Haus eines Familienangehörigen mehrere Sachbeschädigungen. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen dem Einfamilienhaus entsandt. Vor Ort bedrohte der 26-Jährige die Einsatzkräfte dem Messer. Nur durch die Abgabe eines Warnschusses in die Luft ließ der Mann von den Beamten ab und flüchtete in den Garten des Grundstücks. Kurze Zeit später konnte er dort ohne Widerstand festgenommen werden. Nach erfolgter Blutprobe auf der Polizeiwache in Minden wurde seitens des Ordnungsamtes eine Einweisung ins Krankenhaus Lübbecke veranlasst.

Gegen 17.10 Uhr gingen mehrere Notrufe auf der Leitstelle der Polizei ein. Gemeldet wurde ein junger Mann, der den vor einem Einfamilienhaus abgestellten Wohnwagen sowie ein Auto beschädigt habe. Auch an einer Scheibe sowie der Fassade habe er seine Aggression ausgelassen. Als kurze Zeit später mehrere Streifenwagen vor Ort eintrafen, war der Mann immer noch extrem erregt. Den Aufforderungen, dass in der Hand gehaltene Messer abzulegen kam er nicht nach. Zudem näherte er sich mit dem Messer herumfuchtelnd den Einsatzkräften. Daraufhin erfolgte der Warnschuss. Auf der Flucht in den Garten ließ er das Messer fallen. So konnten ihn den Beamten kontrolliert überwältigen. Ein durchgeführter Alkoholtest schlug positiv an.

