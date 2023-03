Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbrüche in Handy-Shops

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in zwei aufeinander folgenden Nächten in Handy-Shops an der Emsstraße eingebrochen.

Die erste Tat ereignete sich am frühen Dienstagmorgen (21.03.23) gegen 02.20 Uhr. Mit einem Gullydeckel schlugen die Täter die Eingangstür des Geschäfts an der Emsstraße 4 ein. Ein Zeuge hörte in der Nacht laute Geräusche. Die Unbekannten entwendeten mehrere Smartphones aus der Auslage des Geschäfts. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Der Zeuge beobachtete zwei Täter, die in Richtung Emsgalerie flüchteten.

Am Mittwoch (22.03.23) folgte gegen 02.37 Uhr eine weitere Tat an der Emsstraße 19. Ein Zeuge wurde durch einen Knall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Vorgehensweise der Täter deckt sich mit dem ersten Fall: Mit einem Gullydeckel warfen die Unbekannten die Scheibe der Eingangstür ein. So verschafften sie sich Zugang zum Verkaufsraum. Die Einbrecher erbeuteten Smartphones und Smartwatches. Der Wert der liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Den ersten Ermittlungen zufolge waren mindestens drei männliche Täter am Werk, die wie folgt beschrieben werden: Ein Täter war mit einer Mütze, einem Kapuzenpullover und einer zweifarbigen Hose bekleidet. Die Rückseite der Hose war dunkel von der Vorderseite abgesetzt. Ein zweiter Täter trug eine dunkle Mütze mit einem hellen Schriftzug auf der Stirn. Die Kapuze seines weißen Kapuzenpullovers trug er über der Mütze. Außerdem hatte er eine blaue Jogginghose, schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe an. Ein dritter Täter trug eine schwarze Vermummung, eine dunkle Jacke, eine verwaschene Hose und blaue Handschuhe.

In beiden Fällen hat die Polizei im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen keine Personen angetroffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

