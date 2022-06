POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, grauer VW Touran beschädigt

Ibbenbüren (ots) - Auf dem Gelände eines Autohändlers sowie einer Autowerkstatt in Ibbenbüren haben unbekannte Täter die Katalysatoren aus mehreren Pkw ausgebaut. An der Gildestraße schnitten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (21.06.22), 18.30 Uhr, und Mittwoch (22.06.22), 08.30 Uhr, ersten Erkenntnissen zufolge ein Loch in einen Maschendrahtzaun. So gelangten sie auf den Hof einer Werkstatt, die in der Nähe ...

