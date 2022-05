Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Nachtrag - Fahrzeugteile aus BMW entwendet

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei erhielt Kenntnis über zwei weitere, gleichgelagerte Delikte.

Ort: Siegfriedstraße

Zeit: zwischen Mittwoch (11.05.2022), 18.00, und Donnerstag (12.05.2022), 08.00 Uhr

Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem BMW M5. Die Unbekannten bauten das Lenkrad, das Infotainmentsystem sowie das Headup-Display aus und entwendeten diese Gegenstände. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich.

Ort: Oeynhausenstraße

Zeit: zwischen Donnerstag (12.05.2022), 00.30 Uhr und 07:45 Uhr

Weiter ist ein BMW 530D betroffen. Auch aus diesem Fahrzeug wurden das Infotainmentsystem und das Lenkrad ausgebaut und gestohlen. Wie die unbekannten Täter in das Fahrzeug gelangten ist bislang noch unklar. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wenn Sie verdächtige Feststellungen getroffen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ursprünglicher Sachverhalt

Ibbenbüren, Fahrzeugteile aus BMW entwendet In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.05.2022) haben unbekannte Täter einen BMW X3 auf bislang ungeklärte Weise geöffnet. Der BMW war unter einem Carport an der Vogtlandstraße abgestellt. In der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 03.45 Uhr bauten die Unbekannten diverse Fahrzeugteile aus dem Pkw aus und entwendeten diese. Nach ersten Erkenntnissen beträgt die Schadenshöhe rund 5.000 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Kontakt zur Polizei Ibbenbüren aufzunehmen, Telefonnummer 05451/5914315.

