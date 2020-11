Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfall, 57-Jährige gerät in Gegenverkehr

RheineRheine (ots)

Auf der Neuenkirchener Straße hat es am Dienstag (17.11.2020) gegen 17.45 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 57-jährige Rheinenserin, die mit ihrem grauen Fiat in den Gegenverkehr geraten war, stand einem ersten Atemtest zufolge unter Alkoholeinfluss. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Den Aussagen der Unfallbeteiligten sowie mehrerer Zeugen zufolge fuhr die 57-Jährige auf der Neuenkirchener Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 125 geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache immer weiter nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte ihr Wagen zunächst den brauen Ford eines 56-jährigen Neuenkircheners. Dann fuhr die 57-Jährige weiter in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem grauen Audi einer 28-jährigen Essenerin zusammen. Die 57-jährige Rheinenserin, die 28-jährige Essenerin und die 58-jährige Beifahrerin des Neuenkircheners wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei beschädigte Autos mussten abgeschleppt werden. Die Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 15.300 Euro.

