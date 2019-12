Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung /Brandschäden

Rheine (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.12.2019) ist die Polizei zum Stadtpark an der Bevergerner Straße gerufen worden. Am Kassenhaus der Minigolfanlage waren Brandschäden festgestellt worden. An dem Mauerwerk, der Jalousie und am Holzrahmen waren Beschädigungen erkennbar, die insgesamt im dreistelligen Eurobereich liegen. Die Zeit des Brandes kann zwischen Freitagmorgen, 29.11.2019, 08.00 Uhr und Dienstagnachmittag, 03.12.2019, 16.00 Uhr eingegrenzt werden. Am Freitagmorgen (06.12.2019) ist die Polizei zu einer versuchten Brandstiftung an der Erich-Ollenhauer-Straße gerufen worden. In der Zeit zwischen Freitagabend 18.30 Uhr und dem Morgen, um 06.30 Uhr, hatten Unbekannte versucht, einen PKW Mercedes anzuzünden. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell