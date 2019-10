POL-ST: Mettingen, Einbruch gemeldet

Polizei Steinfurt

In ein Wohnhaus an der Wilhelm-Busch-Straße ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr und Sonntagabend (20.10.2019), 21.00 Uhr, brachen unbekannte Täter an dem Einfamilienhaus ein Fenster auf. In dem Gebäude betraten sie verschiedene Zimmer, wobei sie eine Zwischentür gewaltsam öffneten. Als die Bewohner zurückkehrten, stellten sie unmittelbar das aufgebrochene, nun offen stehende Fenster sowie zahleiche geöffnete Schubladen und Schränke fest. Die Einbrecher haben unter anderem mehrere Schmuckstücke erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

