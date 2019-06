Polizei Steinfurt

POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, den 01.06.2019

Steinfurt (ots)

Sprengung eines Geldautomaten in Emsdetten Zwei unbekannte, dunkel gekleidete und maskierte Täter drangen am frühen Samstagmorgen (01.06.), gegen 03:35 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Geldinstituts an der Nordwalder Straße ein und sprengten den dortigen Geldautomaten. Vor dem Gebäude wartete ein weiterer Täter in einem dunklen Fahrzeug. Nach der Tat flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Golf V mit der Ortskennung OS bzw. OB handeln. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Zur Beute können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Am Tatort werden derzeit die Spuren gesichert. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572-9306-4415. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell