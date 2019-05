Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Rheine (ots)

Rheine, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Mittwoch (29.05.), gegen 06.05 Uhr, befuhr ein 34 jähriger Mann aus Rheine mit seinem Kleinkraftrad (Roller) die Bergstraße in Fahrtrichtung Sandkampstraße. In Höhe der Hausnummer 63, fährt er aufgrund der tiefstehenden Sonne auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, VW Passat, auf. Beide Fahrzeuge werden nicht unerheblich beschädigt. Bei dem Unfall wurde der Rheinenser schwer verletzt und musste ihn ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell